Трамп становится на сторону Путина в своих заявлениях о российском вторжении в Украину - NYT

Тем самым он фактически становится на сторону президента России Владимира Путина, который уже долгое время отрицает причастность своей страны к конфликту в соседней стране, передает ZN.UA со ссылкой на статью Джули Хишфилд Дэвис для New York Times.

Трамп сказал, что его совсем не настораживает, что обострение боев в украинском Донбассе произошло через день после его телефонного разговора с Путиным, напоминает обозреватель.

Кроме того, новый американский президент сказал, что якобы "никто не может сказать точно", с кем воюет украинская армия.

"Они лояльные силы. Мы не знаем, кто управляет ими, они неуправляемые. Кажется, что именно так и есть. Мы выясним. Я удивлюсь, но мы увидим", - сказал Трамп в эфире Fox News.

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Обозреватель пишет, что эти последние комментарии президента США указывают на то, что его желание улучшить отношения с Россией влияет на его отношение к российскому вторжению в Украину, отбиваться от которого украинских солдат учат, в частности, и американские военные.

Москва отрицает свою причастность к конфликту, который длится уже три года, несмотря на все убедительные доказательства, которые указывают на то, что она отправляет в соседнюю страну боевые группы и оружие.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко Трамп сказал, что желает работать с Киевом и Москвой для разрешения конфликта. Но при этом он отметил, что хочет "восстановить мир вдоль границы", в то время как насилие сейчас происходит на украинской территории.

Ранее Трамп заявил, что достоверно не знает о происходящем на Донбассе, но обещал разобраться. "Мы не знаем точно, что там происходит", - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине пророссийских сил после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.