Трамп становится на сторону Путина в своих заявлениях о российском вторжении в Украину - NYT
Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что Москва действительно поддерживает пророссийских боевиков, которые недавно устроили эскалацию войны на востоке Украины.
Тем самым он фактически становится на сторону президента России Владимира Путина, который уже долгое время отрицает причастность своей страны к конфликту в соседней стране, передает ZN.UA со ссылкой на статью Джули Хишфилд Дэвис для New York Times.
Трамп сказал, что его совсем не настораживает, что обострение боев в украинском Донбассе произошло через день после его телефонного разговора с Путиным, напоминает обозреватель.
Кроме того, новый американский президент сказал, что якобы "никто не может сказать точно", с кем воюет украинская армия.
"Они лояльные силы. Мы не знаем, кто управляет ими, они неуправляемые. Кажется, что именно так и есть. Мы выясним. Я удивлюсь, но мы увидим", - сказал Трамп в эфире Fox News.
Читайте такжеЭкс-глава МИД объяснил, почему Порошенко должен встретиться с Трампом раньше, чем Путин
Обозреватель пишет, что эти последние комментарии президента США указывают на то, что его желание улучшить отношения с Россией влияет на его отношение к российскому вторжению в Украину, отбиваться от которого украинских солдат учат, в частности, и американские военные.
Москва отрицает свою причастность к конфликту, который длится уже три года, несмотря на все убедительные доказательства, которые указывают на то, что она отправляет в соседнюю страну боевые группы и оружие.
Во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко Трамп сказал, что желает работать с Киевом и Москвой для разрешения конфликта. Но при этом он отметил, что хочет "восстановить мир вдоль границы", в то время как насилие сейчас происходит на украинской территории.
Ранее Трамп заявил, что достоверно не знает о происходящем на Донбассе, но обещал разобраться. "Мы не знаем точно, что там происходит", - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине пророссийских сил после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.