Трамп достоверно не знает о происходящем на Донбассе, но обещал разобраться

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого была показана в понедельник.

«Мы не знаем точно, что там происходит», - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине пророссийских сил после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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США, как отметил Трамп, не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте на Донбассе. «Мы узнаем. Я удивлюсь, но посмотрим», - Трамп.

Напомним, ранее Трамп провел телефонный разговор с Петром Порошенко, в ходе которого поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Трамп также заявил, что США готовы помогать в мирном урегулировании ситуации на украинской границе.