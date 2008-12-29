Ющенко обсудил со Стельмахом бюджет и долги Нафтогаза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ государственный бюджет на 2009 год.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В.СТЕЛЬМАХ доложил главе государства об основных тенденциях на валютном рынке и мерах, которые принимает Национальный банк.

Также Президент Украины и председатель НБУ обсудили возможность финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины» для проведения расчетов за импортированный газ.

По сообщению пресс-службы Президента, во время встречи обсуждалось состояние расчетов за импортированный газ, в частности, была рассмотрена возможность финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины» для проведения таких расчетов.