Заключенный в России Кольченко получил поздравление с днем рождения от Порошенко

Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина в интервью Крым.Реалии.

«Подписку Саша получает, почту получает, всем благодарен за те письма, которые он получает. Еще сказал, что ему пришли поздравление с днем рождения от Порошенко и главы МИД Украины», – отметила Сидоркина.

По ее словам, Кольченко ни на что не жалуется, конфликтов с администрацией колонии и другими осужденными у него нет. Сейчас крымчанин осваивает новую специальность – токарь по дереву. Обучение, по словам адвоката, он будет проходить до лета.

Читайте такжеРоссия отказалась выдать украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко: считает их своими гражданами (документ)

25 августа Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признает. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.

Справка УНИАН. Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил их к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не выразили желания сохранить другое гражданство.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины, однако Россия отказала в их экстрадиции.