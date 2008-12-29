В МИД Украины решили потуже затянуть пояса

В МИД Украины из-за кризиса решили потуже затянуть пояса. Как сообщает Сегодня, расходы дипломатов будут радикально сокращаться. К примеру, планируется закрытие некоторых украинских диппредставительств в Латинской Америке и Африке, снижение заработных плат сотрудников, прекращение командировок за границу за государственные деньги (только с разрешения президента, премьера или спикера).

Кроме того, в МИД Украины не будут брать новых сотрудников, а женам украинских дипломатов теперь не будут засчитывать время пребывания за границей в качестве трудового стажа. Помимо этого, в МИД собираются сократить размеры членских взносов Украины в международные организации.