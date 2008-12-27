Азарову стыдно за то, что случилось в парламенте

00:40, 27 декабря 2008
Политика
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Надо было взять паузу

Народный депутат Украины от Партии регионов, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ заявляет, что ему стыдно за принятый 26 декабря бюджет на 2009 год, и сожалеет, что он не смог ничего сделать для исправления ситуации.

Об этом он заявил в выпуске программы «Свобода» на телеканале «Интер».

“Сегодня мне было очень стыдно за то, что я ничего не смог сделать, чтобы помочь стране выйти из кризиса..., чтобы бюджет дал возможность нашей экономике работать. То, что сегодня произошло, это трагедия – не трагедия, мне просто стыдно”.

В то же время, по его мнению, “из этой ситуации (принятие бюджета – УНИАН) был бы простой выход, если бы была взята пауза, и правительство с парламентом разобрались, что мы принимаем..., поскольку в бюджете должны быть заложены антикризисные программы”.

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