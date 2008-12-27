Ющенко называет принятие госбюджета политическим решением

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет принятие государственного бюджета на 2009 год политическим решением.

Об этом он заявил в выпуске программы «Свобода» на телеканале «Интер».

„Сегодня мы приняли политический документ, никоим образом не финансовый, - отметил Президент. - Политическая доминанта победила, и мы приняли сложный, драматичный бюджет”.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что „нация и государство должны понять, что без радикальных реформ бюджет не будет работать”.

По его мнению, бюджет-2009 не дает адекватного ответа на экономический кризис для Украины.

В.ЮЩЕНКО заметил, что бюджет должен был приниматься после принятия серьезного пакета антикризисных законов, в том числе и относительно налоговой политики.

Он назвал недопустимым то, что в документе предусмотрен дефицит 20 миллиардов Пенсионного фонда Украины. Также он раскритиковал, что 90% финансирования направленно на социальные расходы.

Президента также настораживает то, что процесс формирования бюджета был „таинственным”. В частности, он заметил, что цифры, заложенные в бюджете, были обнародованы лишь 17 декабря. Он допустил, что председатель НБУ, министры не знают и до сих пор этих цифр: „Эта таинственность говорит о том, что у нас нет откровенного, искреннего публичного политического диалога, в каких вызовах сегодня находится сегодня страна».

В то же время, В.ЮЩЕНКО не сказал, подпишет он принятый сегодня бюджет, или нет.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». “За” проголосовали 226 из 353 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ. Из фракции Партии регионов “за” проголосовали четверо депутатов - Тарас ЧЕРНОВИЛ, Василий ГРИЦАК, Владимир ГУРЕЕВ, Петр КОРЖ. В полном составе поддержали бюджет фракции БЮТ и Блока Литвина. Из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» бюджет поддержали 46 депутатов. Не принимали участия в голосовании Иван ПЛЮЩ, Арсений ЯЦЕНЮК, депутаты из группы «Единый Центр» и «За Украину».

Доходы бюджета правительством были определены в сумме 238 млрд. грн. (против 232 млрд. грн. в прошлом году). Расходы госбюджета 2009 года должны составить 266 млрд. грн. (против 253 в текущем году). Бюджет предусматривает дефицит 31 млрд. грн. - 3% от ВВП.