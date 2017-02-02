Путин связал обстрелы Авдеевки с желанием затянуть администрацию Трампа в решение конфликта

Об этом сообщает "Медуза".

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«Им нужно наладить отношения с действующей администрацией и тоже через конфликт - это всегда лучше, всегда удобнее, легче затянуть новую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог», - заявил он.

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При этом, по мнению Путина, «первая причина» обострения заключается в том, что «украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии».

29 января 2017 года российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.