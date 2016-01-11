На Донбассе "командование" изымает у боевиков паспорта – штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"По данным украинской разведки, в подразделениях организованной преступной группировки с названием "5 отдельная мотострелковая бригада", которая бесчинствует на временно оккупированных территориях Украины, около 300 боевиков написали рапорты об увольнении и выказали нежелание в дальнейшем проходить "службу" в рядах НВФ", - сказано в сообщении.

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В штабе объясняют, что это связано с сокращением финансирования, которое поступает от российских кураторов, а также неудовлетворительным выполнением заданий: "Согласно указу Захарченко и приказам командиров "1 и 2 АК", с 1 января бандитам прекратили выплачивать дополнительную денежную надбавку за участие в боевых действиях".

"С целью недопущения дезертирства, предводители русско-террористических бандформирований, которых курирует власть из РФ, распорядились изъять паспорта у боевиков. Объяснили этот шаг как якобы одним из условий для выплаты денежного обеспечения. Этот факт также подтверждает боевик "9 отдельного мотострелкового полка" с позывным "Комиссар", который "служил" в батальоне комбата "Веселого" и недавно был задержан украинскими разведчиками", - добавили в пресс-центре.

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