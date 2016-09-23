Япония не признает российские псевдовыборы в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба посольства Японии в Украине.

"Япония не признает незаконной "аннексии" Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и легитимности и результатов "выборов в Государственную Думу Российской Федерации", которые были проведены в Крыму 18 сентября", - говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что официальный Токио поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма. В Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%).

Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведение нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.