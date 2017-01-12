Россия неофициально ужесточила режим пересечения границы для украинцев – Слободян

Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

«Похоже, Россия снова ужесточила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. В течение дня в пункте пропуска «Троеборное» РФ (напротив пункта пропуска «Бачевск»), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. По словам последних, основанием стало якобы отсутствие должного денежного обеспечения. В то же время официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь 6 украинцам», – написал Слободян.

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Также он сообщил, что Госпогранслужба проинформировала о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и Министерство иностранных дел.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с Российской Федерацией.