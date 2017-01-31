Ситуация сложная, но контролируемая: в Кабмине оценили обстановку в Авдеевке

Как сообщает Правительственный портал, в заседании также принимали участие вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«По состоянию на сейчас ситуация в городе сложная, но контролируемая. Удается сохранять тепло в домах, но возобновление поставок электроэнергии невозможно без прекращения огня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании были отработаны все варианты развития событий. «Все службы четко понимают, что каждый должен делать», отмечается в сообщении.

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Премьер-министр поручил социальным службам посетить всех людей преклонного возраста, и при необходимости обеспечить их горячим питанием. В связи с тем, что сегодня было прекращено обучение в школах города, Гройсман поручил председателю Военно-гражданской администрации Авдеевки и отдела образования обеспечить работу одной школы, которая работает на твердом топливе, где бы дети могли находиться в течение светового дня.

Также было поручено ГСЧС в сотрудничестве с местным водоканалом утвердить графики и обеспечить подвоз питьевой и технической воды во все дворы города.

Кроме того, отмечается, что Гройсман высоко оценил профессионализм украинских военных.

Глава правительства также подчеркнул, что президентом Украины задействованы все дипломатические рычаги для того, чтобы обеспечить режим тишины.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевку из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечил генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.