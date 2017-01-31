Порошенко поручил передать на награждение имена украинских военных, отличившихся в боях под Авдеевкой

Об этом президент сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации с безопасностью в районе промзоны в городе Авдеевка Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Особо президент подчеркнул необходимость награждения государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь, защищая мир и спокойствие украинских граждан», – говорится в сообщении.

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Также Порошенко отметил, что работы по восстановлению энергоснабжения в обесточенных населенных пунктах будут проведены после прекращения огня в Авдеевке.

«Мы сегодня прилагаем весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады, согласно докладу председателя ОГА (председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский – УНИАН) готовы, и как только будет возможность, после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения», – сказал Порошенко.

По его словам, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечило генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

Во время совещания были рассмотрены три ключевых вопроса: ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий; гуманитарная ситуация и действия для обеспечения защиты гражданского населения; вопросы обеспечения международной помощи и привлечения к ответственности российских боевиков, развернувших боевые действия против подразделений Вооруженных сил Украины и против гражданского населения.