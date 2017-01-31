Сытник после видеоконференции с Онищенко заявил, что тот пытается политизировать свое дело

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Мы проводили опрос господина Онищенко, и каких-либо более конкретных заявлений мы от него не получили, записей - тоже. Но у него есть еще шанс предоставить эти записи, хотя, по моему убеждению, такое его поведение - это попытка политизировать свое дело", - отметил Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко в качестве подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Но к тому времени Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Позже Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что в течение года записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Кроме того, Онищенко обвинил администрацию президента в подкупе за наличные народных депутатов.

В декабре в НАБУ было зарегистрировано производство по факту заявления Онищенко о якобы подкупе депутатов.

17 декабря глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что НАБУ закроет производство по заявлению Онищенко, если тот не предоставит соответствующие материалы в течение 10 дней.