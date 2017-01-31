Сытник после видеоконференции с Онищенко заявил, что тот пытается политизировать свое дело
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что опрос народного депутата Александра Онищенко путем видеоконференции относительно якобы компрометирующих записей разговоров украинских высокопоставленных лиц полезных результатов не дал.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Мы проводили опрос господина Онищенко, и каких-либо более конкретных заявлений мы от него не получили, записей - тоже. Но у него есть еще шанс предоставить эти записи, хотя, по моему убеждению, такое его поведение - это попытка политизировать свое дело", - отметил Сытник.
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Как сообщал УНИАН, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко в качестве подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Но к тому времени Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.
Позже Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что в течение года записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.
Кроме того, Онищенко обвинил администрацию президента в подкупе за наличные народных депутатов.
В декабре в НАБУ было зарегистрировано производство по факту заявления Онищенко о якобы подкупе депутатов.
17 декабря глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что НАБУ закроет производство по заявлению Онищенко, если тот не предоставит соответствующие материалы в течение 10 дней.