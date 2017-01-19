В Интерполе рассказали о предположительной дате объявления в розыск нардепа-беглеца Онищенко

Интерпол возможно рассмотрит вопрос объявления в розыск нардепа Александра Онищенко в конце января. Об этом сообщил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя в ходе прямой линии в газете Комсомольская правда в Украине, передает «Радио Свобода».

По словам Неволи, вероятно Интерпол объявит Онищенко в розыск 26-29 января.

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«Онищенко и его защита обратились с жалобой о том, что объявление в розыск Онищенко не соответствует уставу организации по нескольким причинам. Поэтому сейчас это дело находится на рассмотрении комиссии по контролю за файлами... Следующее заседание комиссии должно состояться 26-29 января», – сообщил Неволя.

Как сообщал УНИАН ранее, 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн.

Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Позже Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что на протяжении года записывал свои разговоры с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Кроме того, Онищенко обвинил Администрацию президента в подкупе за наличные народных депутатов.

8 декабря руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник заявили, что в НАБУ зарегистрировано производство по факту заявления Онищенко о якобы подкупах депутатов.

17 декабря Холодницкий сообщил, что НАБУ закроет производство, которое было открыто по заявлению в СМИ Онищенко о якобы подкупе народных депутатов, если он не предоставит соответствующие материалы в течение 10 дней.