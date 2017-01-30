Заявление норвежской контрразведки о вмешательстве РФ в работу Нобелевского комитета демонстрирует масштабы гибридной войны Кремля - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook отметила народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз.

По ее словам, выводы норвежской контрразведки о проведении Российской Федерацией акции воздействия в отношении Нобелевского комитета демонстрируют масштабы гибридной войны, которую ведет Кремль.

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«Создание фейковых писем от руководства Украины, их распространение через российские пропагандистские медиа и подобные системные действия в информационном пространстве — это тактика ведения войны нового поколения, к которой цивилизованный мир только привыкает. Сегодня без «информационной подготовки» не проводится ни одна гибридная военная операция. И фронт, на котором это происходит, очень широк », — отметила Фриз.

Она также подчеркнула, что в Европе только сейчас начинают разрабатывать противодействие этой тактике.

«Немного цивилизованных людей понимают логику многих событий. Но можно просчитать, если взять за основу модель поведения «питерской братвы» из 90-х, которую очень хорошо понимает Путин. Сопоставьте психологические методы шантажа, убийств, мошенничества, запугивания с государственной политикой России, прибавьте к этому современные информационные технологии и возможности и понимание придет очень быстро. Мы имеем дело с политикой, которая проводится «гопниками» мирового масштаба. И все «непонятные» ходы сразу же становятся логичными, если принять это как факт. Действовать с этими людьми нужно соответственно их психологии. И это должен сегодня понять каждый демократический политический лидер в мире».

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«Заявление норвежской контрразведки должен стать очередным доказательством международному сообществу того, как глубоко и широко происходит российская агрессия. Гибридная война Кремля против Европы ведется полномасштабно, включая социальные, гуманитарные, внутриполитические вопросы. Происходит вмешательство в суверенные предвыборные процессы, стимулируется углубление миграционных кризисных явлений, проводится политика дезинформации и запугивания», — подчеркнула депутат.

Отдельно Фриз обращает внимание на то, что эпизод с влиянием на Нобелевский комитет должен стать аргументом для проведения совместной и адекватной политики в отношении РФ, в том числе, и в вопросах санкций.

«Эти люди понимают только язык силы и любой агрессивный жест воспринимают как слабость. Они постоянно испытывают своих партнеров, считывая реакцию. Поэтому язык санкций и изоляции — это лучшая тактика», — отмечает Ирина Фриз.

Как сообщал УНИАН, полицейская служба безопасности (PST) Норвегии заявила о вмешательстве российских спецслужб в работу Нобелевского комитета.

По словам директора Нобелевского института в Осло Олафа Ньйольстада, летом 2015 года агентство Sputnik опубликовало поддельное письмо в посольство США в Норвегии. Согласно с документом, выпущенным от имени спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, президент Порошенко якобы требовал от американских дипломатов гарантий присуждение награды.

В PST инцидент охарактеризовали как организованную спецслужбами из России кампанию по дезинформации. Норвежская служба безопасности заявляет о причастности к произошедшему сотрудников российского посольства, имена которых не раскрываются.