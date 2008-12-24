Андриевский: недовыполнение бюджета Киева перевалит за 5 миллиардов

Недовыполнение бюджета Киева перевалит за 5 миллиардов гривен. Об этом заявил депутат Киеврады, один из лидеров Блока Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. По его словам, такой вывод можно сделать из официальной справки Главного финансового управления КГГА о состоянии выполнения бюджета столицы за 11 месяцев. В частности, недовыполнение по доходной части бюджета составляет 4 254 438 300 гривен, а по расходной – 5 757 902 700 гривен.

«Эти убийственные для экономики города цифры зафиксированы по состоянию на первое декабря, - говорит Дмитрий Андриевский. – И вряд ли ситуация изменится за последние две недели. Почти шесть миллиардов недовыполнения по расходам – это не построенные школы, детские садики, не отремонтированные дороги, не купленные медикаменты, не оказанная социальная помощь. И персональную ответственность за такое позорное положение вещей несет мэр и его так называемая команда».

По убеждению Дмитрия Андриевского, независимый профессиональный аудит финансовой системы столицы, на котором настаивал Блок Кличко, становится все более актуальным. «Черновецкий пытается разрешить ситуацию повышением тарифов, ограничением социальных программ, платными обедами с чиновниками и аукционами раритетных машин. Но ситуации с бюджетом это не изменит. Сегодня нам нужно выяснить: кто, когда и где конкретно допускал ошибки, которые привели к ухудшению материального положения каждого киевлянина. И виновные в таких ошибках должны понести суровое, в соответствии с законодательством, наказание», - прибавил политик.