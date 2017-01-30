Отношения Киева и Варшавы "под вопросом", все будет зависеть от отношения Украины к УПА - Качиньский

Об этом он сказал в эфире "Радио Жешув", сообщает Польское радио.

Качиньский сказал, что польско-украинские отношения сейчас "под вопросом", и будущее этих отношений зависит от того, каким будет отношение Украины к истории.

Читайте такжеЯрослав Качиньский назвал Волынскую трагедию геноцидом

«До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержания своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала чудовищные преступления против поляков, или же откажется от этого пути», - заявил Качиньский.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

Справка УНИАН. В прошлом году исполнилось 73 года со времени Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог забрать жизнь максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и доказанный исторически факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.