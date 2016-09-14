В Польше объяснили, почему Сейм принял решение о признании Волынской трагедии "геноцидом"

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает ZN.UA со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

"Я объяснил украинскому президенту, что для нас принятие этой резолюции в Сейме и называние, в конце концов, своим именем того, что произошло несколько десятков лет назад, было актом, который может дать начало процессу понимания, а не навредит отношениям", - сказал польский дипломат.

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"Речь идет о том, чтобы назвать все своими именами, показать друг другу доказательства, перевести этот вопрос в измерение диалога историков и снять его с политической повестки дня", - добавил Ващиковский.

8 сентября Рада ответила на решение парламента Польши по Волынской трагедии и призвала польских коллег прекратить политизацию трагических страниц украинско-польской истории и сосредоточить усилия на конструктивном построении отношений.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».