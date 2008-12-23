Ющенко досрочно не уйдет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что досрочных президентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее создается сегодня», комментируя информацию, что якобы премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО готовит сценарий досрочных выборов или через импичмент, или через отмену результатов третьего тура президентских выборов в 2004 году.

„Не обращайте внимания на глупости. Мы - страна демократии, европейская страна, у которой народ не быдло”, - сказал он.

Президент Украины прогнозирует, что планы провести досрочные президентские выборы ждет такая же судьба, как и планы внесения изменений в Конституцию в части избрания Президента парламентом. По его словам, эти планы были подготовлены “далеко даже не в украинских кабинетах”, но были приняты Ю.ТИМОШЕНКО для того, чтобы реализовать план Барбаросса – носились с разными инструментами – включая выборы Президента в парламенте, на что я сказал: пока я Президент в этой стране – Президент в этой стране будет избираться на основе общего прямого права”.

При этом глава государства подчеркнул, что любые серьезные изменения в Конституцию будут приниматься только после проведения всеукраинского референдума.

Возвращаясь к возможным сценариям досрочных президентских выборов, В.ЮЩЕНКО в очередной раз попросил не обращать внимания „на эти авантюры”. „Что касается ВСК (для объявления импичмента сначала необходимо создать в парламенте временную специальную комиссию – УНИАН), не забивайте себе голову глупостями, не будьте падкими на обстоятельства, которые выстраивают лишь для одного: чтобы через журналиста передать обществу очередное послание провокации или нестабильности”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил убеждение, что пришло время, когда народ уже начал разбираться, кто в действительности хочет добра Украине, а кто - нет.