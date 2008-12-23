Тимошенко предложила Раде ввести налог на большие квартиры

Кабинет Министров Украины предлагает ввести налог на квартиры площадью более 150 кв. м.

Об этом говорится в законопроекте №3533 «О налоге на недвижимое имущество (недвижимость), отличное от земельного участка», внесенном Кабмином в парламент 22 декабря т.г. Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, документом предусматривается введение налога на недвижимость, отличную от земельного участка.

В частности, плательщиком налога планируется определить физических лиц, в том числе физлиц-предпринимателей, а также юридических лиц – собственников зданий.

Объектами налогообложения должны быть здания, кроме тех, которые находятся в собственности учреждений и организаций иностранных государств.

Базой налогообложения предлагается определить общую площадь объектов недвижимости, которая будет определяться на основании данных, предоставляющихся органами, которые осуществляют госрегистрацию прав на недвижимое имущество.

Ставки налога в расчете на год составляют 1% суммы месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового периода, за 1 кв. м общей площади объекта налогообложения.

Для плательщиков налога установлены льготы по каждому виду зданий в следующих размерах: 150 кв. м общей площади по квартире, использующейся как основное место жительства; 300 кв. м общей площади дома при использовании его как основного места жительства; 100 кв. м общей площади садового (дачного) дома; 100 кв. м общей площади хозяйственных построек; 30 кв. м общей площади гаража.

Указанные льготы применяются к одному объекту недвижимости по каждому виду из вышеперечисленных, независимо от количества зданий в собственности плательщика налога.

При этом органам местного самоуправления предоставляется право устанавливать дополнительные льготы в виде уменьшения базы налогообложения.

В случае принятия закона он вступает в силу с 1 января 2009 года.