В Харькове судье Штепы заявили отвод из-за подозрения в содействии террористам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председательствующий в процессе судья сообщил сегодня, 26 января, во время очередного судебного заседания по делу Штепы.

После начала заседания Ежов сообщил о замене одного из судей коллегии из-за нахождения на длительном больничном, а также, что представители государственного обвинения заявили отвод председательствующему судье.

Ежов отметил, что документ об отводе поступил в канцелярию суда 26 января.

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“Мне заявляют отвод. Говорят, что в отношении меня есть уголовное производство за содействие террористической деятельности”, - сказал судья.

После данного сообщения подсудимая Штепа начала громко возмущаться.

Судья отметил, что уголовное производство по факту содействия террористической организации (ч. 1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины) внесено в Единый реестр досудебных расследований 25 января.

Ежов также сказал, что, учитывая эти обстоятельства, он заявляет самоотвод.

В заседании объявлен перерыв на 20 минут.

Справка УНИАН. Бывшего городского голову Славянска Донецкой области Нели Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Дело рассматривает Червонозаводской районный суд Харькова.