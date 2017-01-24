Еврокомиссар Хан в ПАСЕ в ответ на пророссийское заявление напомнил, почему были введены санкции против РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник в Страсбурге на зимней сессии ПАСЕ, отвечая на вопрос одного из депутатов о возможности перейти от санкций к диалогу с Россией. Как известно, президент этой институции Педро Аграмунт высказывается за отмену санкций с российской делегации и возвращение ее в сессионный зал.

В частности, Хан сказал: «Я всегда высказываюсь за диалог. Обсуждая, вы можете приблизить позиции людей. Но мы не можем не замечать, когда нарушается международное законодательство. Тогда должны быть последствия, и должны быть применены санкции».

Еврокомиссар также выразил уверенность и в том, что разрешение конфликта может осуществляться только политическим, а не вооруженным путем. «Это не может быть решено путем насилия, вооруженным решением, а только политическим решением, а политическое решение может быть достигнуто путем переговоров», – подчеркнул он.

Читайте такжеГлава ПАСЕ после переизбрания не выразил ни слова сочувствия украинским детям – Геращенко

В интервью журналистам, отвечая на вопрос УНИАН относительно ожиданий в этом году в плане двусторонних отношений ЕС с Украиной, Хан подчеркнул, что ожидает от Киева продолжения выполнения повестки дня реформ. "(Ожидаю) продолжения выполнения всего, что связано с борьбой в сфере коррупции, продвижения вперед экономической, судебной и земельной реформ. Все должны оставаться верны тому, о чем было договорено. Я надеюсь, что будет прогресс в выполнении Минских договоренностей», – подчеркнул он.