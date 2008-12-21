Ющенко отвергает обвинение Тимошенко в валютных махинациях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отвергает обвинения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в валютных махинациях.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

Глава государства связывает эти заявления Ю.ТИМОШЕНКО с тем, что таким образом она пытается переложить ответственность за провалы в своей работе на других. «Но в этот раз у нее не выйдет», - отметил Президент

«Это нужно просто не иметь никакого, даже среднего образования, чтобы знаете, манипулировать вещами, я так думаю, что она не может сформулировать даже значения этой терминологии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что НБУ не устанавливает, а фиксирует валютный курс.

«Курс национальных денег будет стабильным только в том случае, когда будет сбалансирована торговая политика, будет торговый баланс», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он сообщил, что в этом году страна имеет 14 млрд. торгового дефицита.

По его мнению, это связано с непродуманными действиями премьера: "Ю.ТИМОШЕНКО запретила вывезти 5 млн. тон избыточного зерна с января по май. Страна не получила 2,5 млрд. торговой выручки. Ю.ТИМОШЕНКО завезла невиданное в истории количество мяса - 550 тысяч тонн, вернее, замороженных обрезков. Страна потеряла от этого 1,5 млрд. валюты. Если идем по газу, правительство закачало газ, по которому не осуществил проплату более 2 млрд. Ни одно правительство такого не делало».