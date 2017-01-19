Расследовать дело Пашинского мешает депутатский иммунитет – кандидат в руководители ГБР

Об этом в комментарии «Украинским новостям» заявила кандидат на должность директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

«Хочу подчеркнуть, что важный аспект расследования дел такой категории - это механизм снятия неприкосновенности. В нашей стране давно возникла необходимость упростить процедуру привлечения депутатов к уголовной ответственности, тем более за совершение преступлений против личности » - прокомментировала дело Пашинского Варченко, которая сейчас возглавляет одно из управлений департамента ГПУ.

По ее словам, в этом деле больше пиара, чем реальных следственных действий. «Мы должны не пиаром заниматься, а показывать конкретные результаты, доказывая обществу, что перед законом должны отвечать все - и рядовые граждане, и народные депутаты. Прошло уже довольно много времени, и, по-моему, пора отчитываться перед обществом, а не создавать информационные поводы».

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В то же время доцент Киевского университета им. Тараса Шевченко Григорий Усатый, который также претендует на руководящую должность в ГБР, считает, что ключевой вопрос – каким образом Пашинский обзавелся оружием: «В этом деле есть два важных вопроса: правомерно ли применял оружие Пашинский и как оказалось в него это оружие. И через эти вопросы можно было подойти к проблеме более глобального уровня, скажем, насколько правильно, что у нас массово раздается оружие и не содержится ли в действиях министра внутренних дел, который выдавал это оружие, награждал, признаков самостоятельного состава преступления. Этот вопрос был бы гораздо интереснее».

Как известно, сегодня продолжается конкурс на руководящие должности в Государственное бюро расследований. Сейчас комиссия уже отобрала 19 кандидатов для дальнейших испытаний. Само ГБР должно начать свою работу до конца 2017 года, лишив Генпрокуратуру функции досудебного расследования.

Напомним, 31 декабря 2016 года на Киевщине произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие. Об этом сам депутат сообщил на своей странице Facebook.