Порошенко рассказал, когда встретится с Трампом (видео)
08:52, 19 января 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко планирует, что встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится в Вашингтоне в следующем месяце.
Порошенко надеется на поддержку Украины со стороны нового правительства США / president.gov.ua
Как отметил президент в интервью The Wall Streeet Journal, его поездка в Вашингтон запланирована на следующий месяц.
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Порошенко также добавил, что надеется на поддержку Украины со стороны нового американского правительства.
"Прежде всего, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США", - сказал Порошенко.
При этом презижент отметил, что "абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным".
Напомним, 17 января стало известно, что Порошенко договорился о встрече с Трампом.
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