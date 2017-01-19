Порошенко рассказал, когда встретится с Трампом (видео)

Как отметил президент в интервью The Wall Streeet Journal, его поездка в Вашингтон запланирована на следующий месяц.

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Порошенко также добавил, что надеется на поддержку Украины со стороны нового американского правительства.

"Прежде всего, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США", - сказал Порошенко.

При этом презижент отметил, что "абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным".

Напомним, 17 января стало известно, что Порошенко договорился о встрече с Трампом.