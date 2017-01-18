Посол Украины в Турции призвал "не демонизировать" отношения между Анкарой и Москвой
Посол Украины в Турции Андрей Сибига призывает «не демонизировать» отношения между Турцией и Россией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время видеовключения в рамках проекта «Дипломатия без границ».
«Я бы не демонизировал развитие отношений по линии Турция и Россия, при любых обстоятельствах не нужно их рассматривать в треугольнике, что дальнейшая нормализация отношений Турции и России негативно повлияет на двусторонний диалог Украина-Турция. У нас свой трек, у нас стратегическое партнерство, мы четко доводим свое видение к нашим партнерам в Турции, мы четко понимаем интересы друг друга», - сказал посол.
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Он также отметил, что Турция последовательно поддерживает территориальную целостность Украины.
«Турция - наш ключевой партнер в этом регионе, Турция четко, твердо и последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и занимает принципиальную позицию в крымском вопросе», - подчеркнул Сибига.