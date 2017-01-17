Суд продлил арест экс-"регионалу" Ефремову

Бывшему «регионалу» Александру Ефремову продлили арест. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она сообщила, что в соответствии с решением Старобельского районного суда Луганской области Ефремову арест продлен до 17 марта.

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«Старобельский райсуд Луганской области продлил арест А.Ефремова до 17 марта 2017 года», - написала она.

Старобільський райсуд Луганщини подовжив арешт О.Єфремова до 17 березня 2017 року — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 января 2017 г.

Как сообщал УНИАН, 4 января Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремову инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.