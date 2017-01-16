Иск Украины в суд ООН к России будет подан сегодня вечером – МИД
Иск Украины в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией международных конвенций о противодействии финансированию терроризма и расовой дискриминации будет подан сегодня вечером.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
«Во исполнение поручения президента сегодня в Гааге будет подан иск против РФ в Международный суд ООН», - заявила она.
Беца уточнила, что иск будет подан в 16.30 по центральноевропейскому времени.
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«Россия должна понести международную ответственность за совершение актов терроризма и дискриминации. Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подать иск в Международный суд ООН в Гааге относительно нарушения Россией Конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
1/2 На виконання доручення Президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжн Суду ООН (16.30 за м.ч.) pic.twitter.com/14Yn54dLDX— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 січня 2017 р.