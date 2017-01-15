Байкеры на инаугурации Трампа пообещали устроить "стену мяса" - СМИ

Руководитель движения байкеров Bikers For Trump Крис Кокс заявил, что его сообщество готово создать живую стену для сохранения порядка на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

По его словам, "тысячи байкеров со всей страны едут для того, чтобы противостоять протестующим", заявившим о намерении сорвать инаугурацию.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на заявление Криса Кокса на Fox News.

Читайте такжеВ США 8 конгрессменов намерены бойкотировать церемонию инаугурации Трампа

"Мы будем участвовать в инаугурации. Мы сформируем стену из мяса. Встанем плотно плечом к плечу и будем противостоять тем, кто попытается проникнуть через оцепление полиции", - сказал Кокс.

Он также отметил, что имеет полное понимание со стороны полиции в отношении намерения помочь в обеспечении проведения мероприятия.

Сообщается, что о планах протестовать против инагуарации Трампа уже заявили тысячи человек.