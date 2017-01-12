Порошенко объяснил инцидент с одесским чиновником во время представления нового главы ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам региональной политики с представителями правительства и председателями областных администраций в Одессе.

«Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале и подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки...», - отметил он.

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Как известно, ранее Порошенко во время представления нового председателя Одесской ОГА Максима Степанова, внезапно прервался и обратился к чиновнику, который поднял руку: "Опустите руку. Вам плохо?".

Порошенко заявил: «Вы когда потом будете президентом – я Вас приглашу, и Вы выступите вместо меня... извините, я Вам пока слова не давал. Вы назначены указом президента - прошу сесть. Если Вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я Вам предоставлю эту возможность, садитесь».

После встречи он позвал «председателя администрации», поднимавшего руку.