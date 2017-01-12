Порошенко объяснил инцидент с одесским чиновником во время представления нового главы ОГА
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одесский чиновник, который поднял руку во время представления президентом нового председателя Одесской ОГА, хотел выяснить вопрос нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде во время проведения выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам региональной политики с представителями правительства и председателями областных администраций в Одессе.
«Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале и подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки...», - отметил он.
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Как известно, ранее Порошенко во время представления нового председателя Одесской ОГА Максима Степанова, внезапно прервался и обратился к чиновнику, который поднял руку: "Опустите руку. Вам плохо?".
Порошенко заявил: «Вы когда потом будете президентом – я Вас приглашу, и Вы выступите вместо меня... извините, я Вам пока слова не давал. Вы назначены указом президента - прошу сесть. Если Вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я Вам предоставлю эту возможность, садитесь».
После встречи он позвал «председателя администрации», поднимавшего руку.