К вагону компромата Коновалюк добавит еще маленькую тележку

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проверке фактов поставок в Грузию украинской военной техники Валерий КОНОВАЛЮК обещает в пятницу, 19 декабря, во время доклада в парламенте обнародовать дополнительные факты нарушений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я уверен, что, невзирая на все преграды, в пятницу, я могу анонсировать, будут названы еще интересные факты, которые дополнят картину», - сказал В.КОНОВАЛЮК, добавив при этом: «В пятницу мы конкретно озвучим цифры, сколько Украина потеряла (средств – УНИАН), и чем это нам конкретно грозит».

По его убеждению, результаты расследования ВСК «практически поставили крест на возможности избрания Президента Виктора ЮЩЕНКО на второй срок».

Кроме того, считает В.КОНОВАЛЮК «у Верховной Рады есть все основания и возможности дать этому (фактам, которые ВСК планирует изложить – УНИАН) четкую политическую оценку».

По его словам, «ни один «вооруженный скандал» не был доведен до конца в Верховной Раде. Мы это сделаем. Материалов здесь, как видно, на несколько томов уголовного дела».

При этом В.КОНОВАЛЮК не исключил, что во время доклада ВСК по этому поводу будут продемонстрированы соответствующие видеодокументы.

«Все съемки сделаны на мобильные телефоны грузинскими солдатами, потому степень их достоверности достаточно большая», - заметил В.КОНОВАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 декабря, парламент планирует заслушать отчет Временной следственной комиссии о поставках в Грузию украинской военной техники.

В.КОНОВАЛЮК ранее заявлял, что в проекте постановления, которое ВСК зарегистрирует в ВР, будет четкое требование направить отчет комиссии Президенту Украины, СНБО и Генеральной прокуратуре.

В.КОНОВАЛЮК, в частности, заявлял, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского оружия с военного арсенала в пгт Лозовая Харьковской области. Он отметил, что военная техника продавалась Грузии по заниженным ценам, а также то, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Между тем, представители правительства, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны не раз опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках оружия в Грузию.

17 ноября СБУ заявила, что в рамках расследования уголовного дела по факту разглашения государственной тайны следователи СБУ завершили проверку обстоятельств поставок товаров военного назначения в Грузию. По результатам определенных законодательством следственных действий никаких нарушений национального законодательства Украины и международных соглашений не выявлено.

18 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила, что В.КОНОВАЛЮК игнорирует приглашение прийти в Генпрокуратуру с целью выяснения всех обстоятельств и предоставления материалов, которыми, по заявлениям председателя комиссии, он располагает.