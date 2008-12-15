Регионалы и коммунисты разругались, пока выясняли, кто из них - оппозиция

На заседании Согласительного совета возникла дискуссия между представителями фракций Партии регионов и КПУ по поводу того, кто сейчас находится в оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что в том случае, когда нет необходимых документов, подтверждающих создание коалиции, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН должен денонсировать свое объявление о создании коалиции между БЮТ, НУ-НС и Блоком Литвина.

Он также отметил, что в том случае, когда нет коалиции, фракция КПУ должна объяснить, входит ли она в большинство. По словам А.ЕФРЕМОВА, голосование фракции КПУ вместе с теми фракциями, которые провозглашают о создании коалиции, является довольно странным.

В ответ народный депутат от КПУ Адам МАРТЫНЮК отметил, что ни одна из фракций парламента не имеет права требовать отчета перед ней другой фракции. По его словам, создается впечатление, что воплощается лозунг о том, что «руководящей и направляющей силой является Партия регионов».

А.МАРТЫНЮК сказал, что в Конституции нет такого понятия как «большинство в парламенте». По его словам, «это придумали Партия регионов и БЮТ», когда пытались объединиться. Он призвал представителей Партии регионов не «привязывать коммунистов туда, куда их не нужно привязывать». «Мы ведем свою самостоятельную политику», - добавил А.МАРТЫНЮК.

Как известно, во время голосований на прошлой пленарной неделе все законопроекты принимались при участии фракции КПУ. В случае ее неучастия в голосовании документы не получили бы необходимые 226 голосов.