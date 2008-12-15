Бурджанадзе перед визитом в США посетит Украину

01:19, 15 декабря 2008
Политика
1726 0

Экс-спикер выступит с докладом

В понедельник экс-спикер Грузии, лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино БУРДЖАНАДЗЕ отправится с визитом в США.

Как сообщает Ліга.netсо ссылкой на "Грузия-Online", Н.БУРДЖАНАДЗЕ перед отбытием в США посетит Украину, где примет участие в запланированной в Киеве международной конференции и выступит там со специальным докладом.

Из Киева она направится прямо в Вашингтон, где запланированы встречи с представителями международных организаций и правительственных кругов. Визит продлится до 22 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter