Бурджанадзе перед визитом в США посетит Украину

В понедельник экс-спикер Грузии, лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино БУРДЖАНАДЗЕ отправится с визитом в США.

Как сообщает Ліга.netсо ссылкой на "Грузия-Online", Н.БУРДЖАНАДЗЕ перед отбытием в США посетит Украину, где примет участие в запланированной в Киеве международной конференции и выступит там со специальным докладом.

Из Киева она направится прямо в Вашингтон, где запланированы встречи с представителями международных организаций и правительственных кругов. Визит продлится до 22 декабря.