Бурджанадзе перед визитом в США посетит Украину
01:19, 15 декабря 2008Политика
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Экс-спикер выступит с докладом
В понедельник экс-спикер Грузии, лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино БУРДЖАНАДЗЕ отправится с визитом в США.
Как сообщает Ліга.netсо ссылкой на "Грузия-Online", Н.БУРДЖАНАДЗЕ перед отбытием в США посетит Украину, где примет участие в запланированной в Киеве международной конференции и выступит там со специальным докладом.
Из Киева она направится прямо в Вашингтон, где запланированы встречи с представителями международных организаций и правительственных кругов. Визит продлится до 22 декабря.
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