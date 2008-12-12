Проект коалиционного соглашения согласован на 90% - Ляпина

Проект соглашения о создании коалиции в составе фракций блока “Наша Украина – Народная самооборона”, БЮТ и Блока Литвина согласован на 90%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народный Союз Наша Украина", об этом заявила народный депутат-“нашеукраинка” Ксения ЛЯПИНА.

“Окончательной версии коалиционного соглашения еще нет. Сегодня на своем заседании фракция НУ-НС не принимала ни одного решения относительно “коалиции трех” и решила продолжить переговорный процесс и провести в понедельник следующее заседание фракции по поводу состояния подготовки коалиционного соглашения”.

Как сообщила депутат, “содержательная часть коалиционного соглашения уже проработана, осталась вторая часть относительно регламента работы коалиции и распределение сфер ответственности. Следовательно, второй этап мы посвятили обсуждению формата коалиции”.

“Сейчас необходимо поработать над положениями относительно распределения сфер ответственности”, - заметила К.ЛЯПИНА, добавив, что “предложенное соглашение до его проработки носило декларативный характер”.

“Сейчас основные положения, прописанные в коалиционном соглашении, доработаны и согласованы. То есть, согласовано и проработано почти девяносто процентов текста соглашения. Это, в первую очередь, пункты об антикризисных мероприятиях, мероприятия по спасению экономики страны, мероприятия по развитию обороноспособности. Первый этап пройден, работа над текстом коалиционного соглашения продолжается”, - резюмировала К.ЛЯПИНА.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текста коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией, подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.

12 декабря народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ сообщил, что проект соглашения о создании коалиции в составе БЮТ, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина полностью согласован, однако пока непонятны причины промедления с ее подписанием.