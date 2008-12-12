Тимошенко уверяет, что замену Семенюк на Портнова согласовала коалиция

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что выдвижение кандидатуры Андрея ПОРТНОВА на должность председателя Фонда государственного имущества Украины было согласованным решением коалиции БЮТ, блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении А.ПОРТНОВА (БЮТ) председателем Фонда госимущества Украины. Этот проект постановления разработан в соответствии с представлением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 10 декабря текущего года.

В интервью УНИАН народный депутат Ксения ЛЯПИНА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) заявила, что внесение премьером кандидатуры А.ПОРТНОВА на должность главы Фонда госимущества Украины является провокацией. По словам К.ЛЯПИНОЙ, кандидатура А.ПОРТНОВА на должность ФГИУ неприемлема для НУ-НС.