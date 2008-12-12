В СП хотят, чтобы «пациенты» знали все о шоковой терапии от Тимошенко

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что в Украине сложилась угрожающая ситуация с финансированием и выполнением жизненно важных общегосударственных программ, поскольку большинство из них правительство заморозило и фактически отложило до лучших времен.

Об этом говорится в комментарии Р.БЕССМЕРТНОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, комплексная программа ликвидации последствий подтопленных территорий на 1 декабря 2008 года выполнена только на 34%, Программа сохранения и использования объектов культурного наследия на 2004-2010 гг. – на 38%, Программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 гг. – на 35%.

По данным чиновника, неудовлетворительно реализуются правительством Государственные программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 гг. – 41% и «Школьный автобус» – 51%.

Кроме того, критическая ситуация сложилась с выполнением Программы «Питьевая вода Украины» на 2006-2021 гг., которая профинансирована только на 13%. При этом в отдельных регионах ситуация просто катастрофическая. Скажем, в Хмельницкой области программа профинансирована на 1%, в Сумской – на 2,5%, Одесской – на 8%, добавил заместитель главы Секретариата Президента.

«Абсолютно очевидно, что влияние экономического кризиса на ухудшение приведенных показателей является минимальным. Главной причиной блокирования стратегически важных программ является нерациональный выбор бюджетных приоритетов и в целом легкомысленная бюджетная политика правительства», – отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его мнению, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должна отчитаться перед гражданами относительно состояния выполнения государственного бюджета и ключевых бюджетных программ.

«Шоковая терапия ее правительственного консилиума в виде роста бюджетной задолженности и отказа от финансирования общегосударственных программ не должна быть для миллионов «пациентов» врачебной тайной», – сказал заместитель главы Секретариата Президента.