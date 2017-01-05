Суд по жалобе на продление ареста Ефремову перенесен на 17 января

Апелляционный суд Киева перенес на 17 января рассмотрение жалобы на продление ареста до 22 января экс-лидеру фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову.

Как сообщили УНИАН в суде, перенос судебного заседания, которое должно было состояться сегодня в 15:00, обусловлен отсутствием полного состава коллегии судей.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.

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9 декабря прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Ефремова в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «ЛНР»; государственной измене, то есть деяниях, умышленно совершенных гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставление иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

14 декабря один из адвокатов Евгений Солодко сообщил, что Генпрокуратура открыла еще одно производство в отношении Ефремова. По словам Солодко, из "старого" дела выделены материалы Ефремова о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 110 (посягательство на территориальную целостность) и 258 (создание террористической организации) с отметкой 3 Уголовного кодекса.

3 января другой адвокат Александр Мельников заявил, что Ефремову предоставили обвинительный акт в уголовном производстве о посягательстве на территориальную целостность Украины.