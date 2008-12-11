НАТО говорят, что вступление Украины в альянс пойдет на пользу России

В НАТО надеются, что Россия не будет угрожать Украине и Грузии в процессе сближения с Альянсом.

Об этом в интервью российской газете «Коммерсант» от 11 декабря сказал представитель Генерального секретаря НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.

В частности, он отметил, что отказ Альянса предоставить Украине и Грузии ПДЧ не связан с давлением России.

«Да, не было принято никакого решения по ПДЧ для Украины и Грузии, но зато принято решение укрепить поддержку этих государств, чтобы они смогли достигнуть натовских стандартов. Это действительно основополагающий принцип для НАТО: любое европейское демократическое государство может выбрать для себя членство в любом союзе», - сказал он.

«Я вам скажу ясно: если бы эти два государства хотели сблизиться с Россией или войти в какие-то структуры коллективной безопасности, мы никакого давления не оказывали бы и не угрожали бы им. И мы ожидаем того же от любой третьей стороны, если эти государства выберут сближение с НАТО», - подчеркнул он.

Дж.АПАТУРАЙ напомнил, союзники по НАТО решили, что Украине и Грузии требуется провести дополнительные реформы.

Он отметил, что со стороны России «существует серьезное недопонимание» в вопросе стремления Украины и Грузии интегрироваться в Альянс.

«Мы не видим в России врага. И потому не считаем, что улучшения в обеспечении безопасности Европы представляют угрозу для России. И если Грузия и Украина выберут путь интеграции в НАТО, это отнюдь не означает для нас, что они удаляются от нашего важного партнера, каковым является Россия. В английском языке есть пословица - "с приливом поднимаются все лодки", и мы считаем, что обеспечение большей безопасности в Европе обозначает большую безопасность и для России», - подчеркнул Дж.АПАТУРАЙ.

Как сообщал УНИАН, Совет Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел 3 декабря 2008 года принял решение усилить сотрудничество с Украиной и Грузией, в том числе путем создания национальных годовых программ. В то же время Совет не рассматривал вопрос о предоставлении ПДЧ Украине и Грузии.

9 декабря директор Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Владимир ВОРОНКОВ заявил, что, отказав Украине в предоставлении Плана действий относительно членства в НАТО, Альянс продемонстрировал внимание к позиции России по этому вопросу.