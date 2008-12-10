Ющенко ждет от МВФ еще одного положительного ответа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что Украина обеспечит выполнение всех достигнутых договоренностей с Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня на встрече с миссией МВФ.

В начале встречи Президент поблагодарил Международный валютный фонд за помощь Украине в период мирового финансового кризиса и дал высокие оценки работы с МВФ, которую за последний месяц провели Национальный банк, Министерство экономики и Министерство финансов.

В.ЮЩЕНКО заверил, что украинская сторона четко придерживается тех договоренностей и обязательств, которые предусмотрены в Меморандуме об экономической и финансовой политике. Речь идет о мерах бюджетной, валютной политики, обеспечении ликвидности украинских банков. «Украинская сторона обеспечит выполнение всех достигнутых договоренностей», – подчеркнул глава государства.

По словам Президента, очень важно иметь общую оценку ситуации и общее виденье путей преодоления последствий мирового финансового кризиса.

В.ЮЩЕНКО обратился с просьбой к МВФ оперативно рассмотреть и поддержать дополнительные меры, которые нарабатываются экспертами с целью смягчить негативные экономические тенденции в украинской экономике (в частности, к таким дополнительным мерам относится финансирование проектов, связанных с подготовкой к проведению Евро-2012, завершением объектов жилищного строительства с высокой степенью готовности).

«Хотел бы обратиться к вам с просьбой о возможности положительного ответа по тем новым тенденциям, которые возникают в экономике, особенно в таких мероприятиях, как темы рекапитализации банковской системы и рефинансирования наиболее чувствительных отраслей украинской экономики», – сказал Президент.

С украинской стороны во встрече приняли участие председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

1 декабря в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая со 2 декабря проводила мониторинг ситуации в украинской экономике.