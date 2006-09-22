Ющенко едет в Крым
08:32, 22 сентября 2006Политика
403 0
В планах: тактические учения и авторалли
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит однодневную рабочую поездку в Николаевскую область и Автономную Республику Крым.
Как сообщает пресс-служба Президента, запланировано, что глава государства будет присутствовать на тактических учениях Вооруженных сил Украины на полигоне «Широкий лан» (Николаев).
Кроме того, Президент Украины примет участие в церемонии открытия международных соревнований по авторалли – украинского этапа Кубка Европы в Ялте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter