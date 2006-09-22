Ющенко едет в Крым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит однодневную рабочую поездку в Николаевскую область и Автономную Республику Крым.

Как сообщает пресс-служба Президента, запланировано, что глава государства будет присутствовать на тактических учениях Вооруженных сил Украины на полигоне «Широкий лан» (Николаев).

Кроме того, Президент Украины примет участие в церемонии открытия международных соревнований по авторалли – украинского этапа Кубка Европы в Ялте.