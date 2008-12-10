У Тимошенко решили сделать винницкий аэропорт международным

Кабинет Министров Украины принял решение об открытии международного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту “Винница”.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании правительства журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

“Сейчас аэропорт может принимать международные рейсы”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в мае с. г. правительственная комиссия признала целесообразным открытие на территории аэропорта "Винница» пункта пропуска через государственную границу для международного воздушного сообщения после завершения процедур сертификации службы авиационной безопасности, при условии выполнения необходимых работ.