Американские сенаторы Грэм и Маккейн приедут в Украину под Новый год

Американский сенатор Грэм и Председатель сенатского Комитета по вооруженным силам Маккейн приедут в Украину в пятницу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

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"Они посетят Украину 30-31 декабря", - отметили в посольстве.

Делегация сенаторов США сейчас находится в Европе с визитом в балтийских странах.

Как писал УНИАН, 27 декабря Маккейн в Эстонии заявил, что не считает очевидным, что избранный президент Дональд Трамп попытается отменить санкции против России.

Напомним, в США действующий сенатор от Республиканской партии Джон МакКейн предостерег избранного будущего президента-республиканца Дональда Трампа от смягчения политики в отношении России. Любое "перезагрузки" американо-российских отношений было бы опасным шагом, подчеркнул сенатор, возглавляющий комитет по делам силовых структур Сената и известный своей критикой России.

Вспоминая о разговоре избранного президента с президентом России Владимиром Путиным, когда российский лидер призвал к улучшению отношений, сенатор добавил: "Таким заявлениям надо верить не больше, чем любым другим словам бывшего агента КГБ, превратившего свою страну в тиранию, убивавшего своих политических противников, вторгшегося к соседям, угрожавшего союзникам Америки и пытавшегося сорвать американские выборы.