Сенатор Маккейн не считает очевидным, что Трамп попытается отменить санкции против РФ

Как сообщает Delfi, об этом Маккейн заявил во время визита в Эстонию.

По словам сенатора, для многих стало сюрпризом, что президентом США избрали Трампа, но он верит, что отношения США с НАТО останутся сильными.

В то же время Маккейн призвал и другие страны выполнять требование Альянса о выделении 2% от ВВП на сферу обороны. "Нужно приспособиться и к агрессивному поведению России, но НАТО - самое успешное союзническое партнерство в новейшей истории", - сказал Маккейн.

Он отметил, что на встрече с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом обсудил вопросы кибербезопасности и остановился на возможном влиянии российских хакеров на результаты выборов в США. "Нет сомнения, что россияне взломали, но есть сомнение, было ли у этого реальное и ощутимое влияние на результаты выборов", - добавил Маккейн.

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Майкейна спросили, что поскольку Трамп явно стремится к более сильному сотрудничеству с РФ, что будет делать Конгресс в том случае, если избранный президент попытается отменить наложенные на Россию из-за агрессии в Украине санкции.

"Не очевидно, что новый президент попытается отменить санкции. Сегодня это еще не определенно. Пока Путин оккупирует Крым и вторгся в Украину, верю, что кто бы ни был президентом, верю, во что верил Рейган: сила обеспечивает мир. И присутствие солдат США в Эстонии тому подтверждение. Лучший способ предотвращения действий России - наличие убедительной и мощной военной силы и сильный оборонный альянс НАТО, в котором Эстония играет очень важную роль", - заявил сенатор.

На вопрос, есть ли чего бояться Эстонии в связи с избранием Трампа президентом, Маккейн ответил, что бояться нечего. "Ставшая свободной Эстония сформировала свои отношения с НАТО, и НАТО - одна из самых больших историй успеха, и эти отношения не изменятся. Поведение России, кибератаки и другое призывают нас сделать отношения более тесными", - сказал Маккейн.