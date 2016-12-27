Геращенко: пока формируется команда Трампа, в Москве обострение - всеми способами пытается дискредитировать Украину

22:15, 27 декабря 2016
Политика
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Официальная Москва прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать минский процесс, потому что он привязан к санкциям.

фото: УНИАН

Об этом заявила на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Сейчас, накануне формирования новой администрации Трампа в Москве обострение..., надо всеми способами дискредитировать Украину и ее руководство", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, Кремль и полностью зависимые от него боевики пытаются навязать "свой циничный сценарий дискуссии о заложниках", манипулируют цифрами, блокируют процесс освобождения, шантажируют Украину ее же гражданами. При этом террористы сами ничего не решают.

"Сценарии пишут в Кремле, скажут отдать - отдадут, скажут блокировать, будет вот то, что происходит последний год, когда нам удалось освободить лишь 17 человек из списка. Кому Москва скажет – тому и передадут. Когда Москва скажет - тогда и разблокируют", - заявила Геращенко.

Она отметила, что оккупанты искусственно занижают количество удерживаемых ими заложников.

"ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58! Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", - рассказывает Геращенко.

Боевики требуют отдать им тех, кто совершил тяжкие преступления не в зоне АТО, то есть предоставляют некорректную информацию и требуют невозможного. Более того, они требуют амнистии, отмечает Геращенко.

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С другой стороны, чтобы искусственно увеличить количество заложников, террористы похищают гражданских, которые приехали навестить кого-то на оккупированные территории, и потом шантажируют ими украинскую сторону, требуя взамен передать тех, кто совершил тяжкие преступления перед государством.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Министерстве иностранных дел РФ объявили, что Россия не является стороной Минских соглашений – несмотря на то, что комплекс мер по их выполнению подписал на то время посол РФ в Украине Михаил Зурабов, а декларацию в поддержку этого документа подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, согласно записи телефонного разговора «руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью администрации главы «ДНР» Елены Алексеевой с корреспондентом пропагандистского телеканала LifeNews, освобождение двух женщин из плена боевиков было осуществлено по приказу Москвы, при этом представители «ДНР» не знали, кого они отпускают.

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