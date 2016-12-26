Минюст - Савченко: прямые переговоры с главарями "ЛДНР" исключены

Такое мнение в эфире "112 Украина" высказала заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, комментируя встречу нардепа Надежды Савченко с главарями "ЛДНР".

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"Юридически иметь отношения с так называемыми непризнанными "республиками" Луганской, Донецкой областей мы не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем, что это временная оккупация, на которой происходит АТО", – отметила Севостьянова.

Как сообщал УНИАН, главари боевиков "ЛДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через нардепа Надежду Савченко.