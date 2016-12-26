В МИД прокомментировали голосование Украины за резолюцию СБ ООН по Израилю

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

"Наше государство на протяжении многих лет занимает последовательную и сбалансированную позицию в отношении израильско-палестинского конфликта. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров", - говорится в сообщении.

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В МИД напомнили, что Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Генеральный секретарь ООН, "неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву". "Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", - отметили в министерстве.

"Текст резолюции является сбалансированным – она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны: Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти - предпринять эффективные меры борьбы с терроризмом", - считают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД сообщили, что Украина последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, поскольку на собственном примере почувствовала, к каким трагическим последствиям приводит его нарушение.

"Именно поэтому определяющими при выработке позиции Украины стали наш последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами. Убеждены, что только внешняя политика, которая основана на необходимости защиты национальных интересов, а также на уважении международного права и универсальных ценностей и принципов - является убедительной и понятной для всех", - подчеркнули в МИД.

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Также, украинские дипломаты выразили уверенность, что "активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле" не повредит дружеским украинско-израильским отношениям, которые основаны на взаимном уважении и общности интересов.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Ранее США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его в должность отношения ООН и США изменятся.

Израиль отказался выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию Совета безопасности ООН.