Порошенко призвал РФ соблюдать договоренности относительно "режима тишины" на Донбассе и освобождения заложников

Президент Украины Петр Порошенко поздравил достижения в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе о введении режима прекращения огня с полуночи 24 декабря.

Об этом говорится в комментарии главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

«Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе приобрет постоянный характер», - отметил Порошенко.

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Он подчеркнул, что Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности.

«Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также выполнение других договоренностей, в частности, относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории», - добавил президент.

Напомним, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ и контролируемые Россией боевики выражают приверженность к устойчивому режиму прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.

Отмечалось, что боевики согласились на эту дату.

"Мы, члены Трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00.00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени", - заявил Сайдик.