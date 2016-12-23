Госдеп США обратился к России по поводу договоренности о "режиме тишины" на Донбассе

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Джона Кирби, опубликованном на сайте Госдепартамента.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление Трехсторонней контактной группы договоренности относительно режима прекращения огня на востоке Украины в праздники, что должно начаться в Рождественскую ночь в полночь (с 00:00 24 декабря - УНИАН)", - сказал Кирби.

"Мы надеемся, что режим прекращения огня ознаменует начало устойчивой тишины на линии соприкосновения, чтобы позволить украинцам с обеих сторон этой линии жить в мире и безопасности", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

При этом он напомнил о недавнем заявлении, что в Соединенных Штатах "глубоко обеспокоены последним всплеском насилия на востоке Украины, во время которого объединенные российско-сепаратистские силы осуществляли ежедневные нападения на украинские позиции, используя тяжелое вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями".

Читайте такжеУкраинская сторона в Минске настаивает на отводе сил боевиков в Дебальцево - пресс-секретарь Кучмы

"Опять же, мы настойчиво призываем Россию использовать ее влияние на сепаратистов, чтобы уменьшить уровень насилия, как это уже осуществлялось много раз в прошлом, а также разрешить доступ наблюдателям ОБСЕ", - подчеркнул Кирби.

В этой связи он отметил, что это должно облегчить гуманитарные страдания на востоке Украины и создать пространство для достижения дальнейшего прогресса в выполнении Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ и контролируемые Россией боевики выражают приверженность к устойчивому режиму прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.