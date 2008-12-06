Томенко: переговоры идут как раньше, только сменилась тема ультиматума

Формирование коалиции ВР должно происходить исключительно вокруг защиты национальных интересов, а не с точки зрения обеспечения чьих-то ультиматумов.

Такое мнение сегодня корреспонденту УНИАН выразил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, комментируя ход коалиционных переговоров.

По его словам, БЮТ проводит консультации со всеми политическими силами ВР, поскольку фракция принимала решение о возможном создании коалиции из всех пяти политических сил.

При этом комментируя переговоры с НУ-НС, Н.ТОМЕНКО отметил, что форма этих переговоров не изменилась.

«Если раньше как ультиматум выдвигалась позиция относительно Грузии, то сейчас это ультиматум об избрании председателем ВР Ивана ПЛЮЩА», - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО заметил, что БЮТ является сторонником двух позиций, вокруг которых должна создаваться новая коалиция, в частности, это действия по защите Украины от кризиса и создание коалиции, которая была бы способна принимать оперативные решения.

«Вариант создания коалиции в 226 народных депутатов или под обеспечение избрания председателя ВР представителя от НУ-НС или другой политической силы не будет поддерживаться. Должна быть коалиция защиты национальных интересов, а не обеспечение ультиматумов», - сказал заместитель председателя ВР.